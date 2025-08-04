大摩按讚電力、散熱廠 評等台達電、奇鋐、富世達等優於大盤

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，資料中心電力與冷卻解決方案市場展望良好，並可望延續至2026年，且隨資料中心電力架構升級至800V直流電及液冷技術的持續導入，競爭格局有望產生變化。台廠中較看好台達電（2308）、奇鋐、富世達等三家大廠，皆給予「優於大盤」的評等。

美國電力公司Vertiv於第2季電話會議中指出，第3季營收成長主要來自美洲與亞太地區的成長動能。儘管大規模雲端業者通常會深度參與基礎設施設計，但未來電力基礎設施將朝向高電壓的直流電發展，並預期模組化與預製化解決方案的採用速度將加快。

大摩指出，Vertiv的看法與亞洲地區的電力與冷卻設備同業一致，其中大多數預期2025年第2季營收年增率將超過20%，其中不包括新台幣升值與美國關稅影響的因素。

奇鋐方面，大摩認為，由於GB200／GB300伺服器機櫃及ASIC AI伺服器專案的大量冷板模組出貨加速，預期今年每季出貨量將持續成長。隨著冷卻需求持續擴大，GB300機櫃的每櫃冷卻元件價值將比目前的GB200 機櫃提升約20%。

此外，從2025年下半年起，新高階旗艦智慧型手機也將開始搭載新的均熱板出貨，合計可帶動2025年營收年增達60%，遠高於原先預期的40%，另外預估2026年營收將進一步年增23%。

台達電部分，大摩指出，隨著AI需求持續成長，AI電力與冷卻解決方案的出貨量將在2025年下半年進一步增加，帶動AI營收占比持續上升；另外，獨立式電源機櫃2027年將成為NVIDIA Rubin Ultra GPU平台的標準設計，且也有部分大型客戶可能會提前導入，以提升電力效率。

富世達方面，大摩預估該公司2026年營收年增60%，主因其受惠新伺服器機櫃專案的QD出貨快速放量、新增伺服器滑軌專案的貢獻，以及伺服器相關的營收比重較高，推升毛利率表現。