台灣對等關稅稅率議題暫時明朗，又將迎來232調查結果，專家建議，台股這段期間操作，可挑選AI、美國概念、雅江概念股、金融及內需消費五大族群。

當中，AI股毛利率高，可因應稅率帶來的成本支出；在美設廠企業則可能避開相關稅賦；中國大陸雅魯藏布江基建工程帶動原物料題材；金融擁第3季見到新台幣回貶的效益；台灣若普發1萬元對內需消費具正面助益。目前美國公布的台美對等關稅稅率為20%，但影響更大的是，232條款的半導體調查關稅仍懸而未決，因此分析師們認為，可挑選受關稅影響小或具供應韌性的個股進行布局。

AI趨勢目前獲得投資圈高度看好，凱基投顧董事長朱晏民認為，AI主軸興起後的擴展造就供應鏈需求仍強勁，接下來盤勢仍以具實質AI基本面標的為主。

就中長期角度，全球對AI伺服器需求仍舊非常強勁，基本面因素會使台灣在AI供應鏈中的地位穩若泰山，並不會因對等關稅而改變。 即便短期內市場情緒可能受到負面影響，但從長期來看，高效能運算（HPC）和AI相關產業受到的影響確實不大，任何因對等關稅所導致的整理或回檔皆是加碼台股的正確時機。

富邦投顧董事長陳奕光指出，雅魯藏布江水電站基建工程帶動對水泥、鋼鐵需求相當龐大，工程啟動之後，水泥、鋼鐵等相關原物料價格波動，甚至國際散裝輪價格可能都成為市場關注焦點。

金融股在美元指數再度走強後，也有望沖回第2季的海外投損失；國內可能普發1萬元也成為近期盤面熱議題材，如實施，可望對內需消費的餐飲或觀光帶來業績助益。