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生技業迎旺季 搶保健品大餅

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

保健品需求熱轉，供應鏈跟著旺。國內生產液劑軟袋保健食品代工廠漢田生技（1294）及大研生醫及綠茵生技等，在健康食品的需求展望成長的挹注下，再加上下半年又是送禮旺季，有望迎來一波出貨潮。

液態軟袋一站式代工龍頭漢田生技配發每股1.008元股票股利與3.13元現金股利，現金部分已於7月15日除息並完成填息，7月31日除權，也是當日即完成填權，代表市場看好保健相關個股的未來成長動能。

漢田生技董事長李雨霖表示，7月下旬漢田首度以上櫃公司身分參與「2025亞洲生技大展」，一口氣發表12款創新液態營養飲品，聚焦在地農產應用與製程創新，長期看好液態營養品市場快速成長的帶動下，漢田憑藉差異化產品與製程優勢穩步擴大市占，營運體質穩健且具高度彈性，未來成長表現可期。

生技 股利 董事長

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