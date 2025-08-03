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緯創金雞 緯育打進輝達鏈

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

緯創（3231）集團搶攻輝達AI商機再傳捷報，旗下緯育以「Training partner（訓練夥伴）」身分入列輝達供應鏈。

緯創已是輝達AI伺服器代工重要協力廠，如今緯育入列輝達訓練夥伴，進一步強化緯創集團在輝達供應鏈的地位，也為企業在AI代理（AI Agent）應用開創全新商機。

緯育副總經理黃永鑫指出，AI技術不僅能提高生產力，還能顯著帶動企業營收增長，尤其是在客戶服務和成本管理等方面。透過AI的應用，企業能夠更有效地分析數據，預測市場趨勢，進而做出更明智的商業決策，企業導入AI代理，將能自動化重複性任務，釋放人力資源，專注於更具策略性的工作。

他說，企業推動AI導入時，普遍面臨人才短缺困境。調查顯示，許多企業決策者認為，內部人才技能不足是導致AI轉型失敗的主要因素。因此，如何有效進行人才培訓與賦能，成為企業成功轉型的關鍵。緯育的專業培訓服務將成為企業轉型過程中不可或缺的助力，幫助企業把握商機。

AI 輝達 緯創

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