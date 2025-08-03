全訊全力爭取國防標案
砷化鎵功率放大器（PA）廠全訊（5222）指出，正積極爭取政府大型軍用無人機干擾系統、岸際雷達、相位雷達等高階偵防設備專用的高頻固態功率放大器SSPA標案，期盼藉此挹注未來營運成長。
全訊指出，上半年積極以自主研發製造的SSPA模組與次系統，參與國防部最新的軍品認證，目前已完成高頻SSPA、升頻器、都卜勒放大器及高頻接收器等多項軍規產品測試及認證，並取得國防部的軍品認證證書，目前正在爭取無人機相關標案。
展望未來，全訊表示，將持續專注國防通訊領域及民用微波基礎建設；軍用國防產品方面，獲得國防部軍品認證後，可望爭取更多高階軍規SSPA標案及國際軍工客戶的偵防產品訂單。
商用產品方面，全訊將朝高階微波收發系統、高頻高功率放大器及毫米波固態功率放大器與收發模組的研發與量產方向發展，藉此提升營運發展動能。
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