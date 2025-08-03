伊雲谷、東捷資訊衝刺 AI
隨著AI加速企業ERP系統往雲端遷移，催動相關需求水漲船高，甲骨文、SAP等大廠喜迎商機，相關台灣代理商伊雲谷（6689）、東捷資訊、邁達特等，營運雨露均霑。
甲骨文看好企業部署AI需求暢旺，推升對甲骨文雲端產品需求，甲骨文並透露，未來雲端運算業務將進一步成長，今年雲端基礎設施營收將大增超過70%。
業界人士指出，企業為了強化AI使用能力，陸續將資料從地端遷移至雲端，有利甲骨文、SAP等企業軟體系統大廠，並將進一步刺激相關配套服務需求，台廠代理商同步搶食商機。
伊雲谷也積極推進AI布局，先前發布自研AI代理產品，並同步啟動 AaaS（Agent-as-a-Service）商業模式，在雲端顧問服務外，進一步跨入AI SaaS應用市場，釋出具備模組化、可擴充的AI代理產品，且所有產品皆支援ERP、CRM等第三方系統。
東捷資訊今年持續深化SAP應用，整合ERP雲端與AI加值應用服務創新解決方案，協助企業提升SAP ERP升級效益。
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