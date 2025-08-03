和大強攻無人載具、機器人商機

和大（1536）集團董事長沈國榮入主邦泰（8935）之後，啟動大轉型計畫，邦泰將以既有技術利基，除了鞏固汽車、運動產業市場之外，未來也全力切入無人載具（國防用無人機、無人艇），搶攻國防部500億元標案大單，及機器人產業領域。

沈國榮透露，目前已經與國際以及國內無人載具供應鏈聯盟洽談合作，未來將會鎖定無人機、無人艇的機體、艇身、螺旋槳等複材產品，展開合作研發及生產，積極搶攻全球國防軍工產業商機。

根據了解，目前台廠在無人機產業的佈局上，現階段較欠缺的是無人機的發射器與視頻系統；其中，無人機發射器難度不高，可自行開發或與美系廠商合作，視頻系統則是以拉脫維亞較具基礎。

由於台灣近幾年積極發展無人載具，且屬非紅供應鏈，美系無人機大廠有意與台廠合作，除了邀請台廠赴美設廠之外，也規劃在台灣設立無人載具研發中心。市場傳出包括東元、中光電、緯創及邦泰，都有可能加入策略聯盟。

在機器人方面，邦泰則是鎖定機身外殼等複材組件，沈國榮表示，和大集團正積極切入人形機器人產業，除了與盟立合作成立的盟英，開發人形機器人關鍵零組件諧波減速機之外，和大本身也投入行星減速機的開發，未來可與邦泰資源整合、聯合行銷。

除此之外，沈國榮將結合和大集團在汽車工業的優勢，協助邦泰跨入國內汽車關鍵零組件供應鏈，涵蓋了車燈、車體、保險桿、進一步助攻邦泰搶進國際供應鏈。