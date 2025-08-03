和大轉型推進控股化 沈國榮任集團總裁 整合旗下十家企業

和大集團朝控股化轉型將邁大步，和大（1536）董事長沈國榮將辭任董事長並轉任集團總裁，本月起沈國榮將積極投入集團控股化，全面整合旗下十家企業，其中，半導體檢測設備、無人機等領域，可望扮演先發角色。

沈國榮表示，和大董事長擬由擔任執行長的女兒沈千慈升任，相關人事案預訂8月7日（本周四）召開董事會討論通過後定案。

目前，和大集團關係企業與交叉持股的公司合計已達十家，其中，與汽車產業相關的有九家，包括和大（傳動系統）、聚大（齒輪機、傳動軸生產及檢驗設備）、華豐（輪胎）、健信（輪圈）、瑞利（汽車鈑金）以及高鋒（汽車配零件加工設備、半導體檢測設備）、達佛羅（汽車高階零組件加工設備）、和大芯（晶片封裝檢測設備）、邦泰（汽車車體、保險桿、車燈等複合材料）。

沈國榮表示，隨著集團在汽車產業的拼圖逐步完成，和大將積極推動各家企業的資源整合與股權轉換，預計二年內成立和大國際控股集團，屆時營業額合計將超過200億元，成為國內最大的汽車產業控股集團。

據了解，沈國榮辭任和大董事長後，將保留董事席位；另外仍擔任最新入主的複材大廠邦泰，以及輪胎大廠華豐、醫療保健品「維骨力」經銷商慕康生醫董事長。沈千慈除了是和大董事長之外，也擔任旗下和大芯董事長。

至於和大營運展望，沈國榮指出，第2季受新台幣升值，導致匯損影響，上半年營運恐將出現虧損，但下半年新增兩家電動車大客戶（D公司與N公司），可望彌補上半年減少的業績，預期下半年營運將會優於上半年。

據了解，這兩家公司都是美系前三大電動車廠，和大下半年起開始出貨，預計明年放量。

另在人形機器人所需的行星減速機方面，和大也有重大進展，除了已開始出貨給特斯拉試樣，另外也接獲美國阿波羅機器人試樣單，預計年底送樣，這家公司獲Google投資，採用Google Deep Mind大腦，預計明年開始量產。