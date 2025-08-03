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精測營收／7月4.1億元 新建三廠本周公開招標

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

精測（6510）今 （3）日公布 2025年7月份營收報告，單月合併營收達4.10億元，較前一個月成長0.2％，較去年同期成長37.8％ ，累計前七個月合併營收為27.78億元，較去年同期大幅成長63.8％ ; 該月份續創今年以來新高，除了高效能運算晶片、智慧型手機晶片測試板訂單暢旺，來自SSD控制晶片及車用相關ASIC之測試探針卡的季節性需求挹注，為第3季業績再攀高峰加分。

精測提到，公司繼上個月之後，7月份合併營收再次改寫今年以來新高紀錄，主要是來自探針卡需求增溫，除了受惠於7月份季節性旺季需求的SSD控制晶片及車用相關ASIC之測試探針卡之外，藉由本公司智慧設計iSD系統完成之新型探針卡亦開始陸續出貨，包括應用於次世代智慧型手機之應用處理器晶片及射頻晶片，皆為今年下半年業績關鍵支撐。

全球智慧型手機晶片廠為能在NPU AI算力新賽局中勝出，無不在晶片的高速規格上較勁，精測提到，因應全球晶片設計客戶快速推進NPU技術發展，為能解決客戶高運算力晶片的大電流設計所面臨的晶圓測試燒針的問題，今年推出的BR系列混針探針卡搭配獨家導板散熱技術，已於高速PCIe 4取得卓越測試驗證成果，並獲得多家客戶青睞。

精測提到， BKS系列探針卡開始進行高速PCIe 5之測試驗證，今年下半年探針卡業績可望優於上半年成績。

精測提到， AI半導體產業發展明朗，中華精測重啟新建三廠計劃，並於本周開始進行公開招標。另方面，2025 SEMICON TAIWAN國際半導體展將於9 月 10 日 至 12日 於台北南港展覽館展出，公司今年度的攤位位於K2676 ; 半導體先進測試論壇本公司將以「Probe Card with Precision, Powered by AI」為題進行演說。

控制晶片 中華精測 智慧型手機

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