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華擎第2季EPS 3.31元 注人估全年上看17.4元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

華擎（3515）第2季毛利率為13.8%，獲利表現優於市場預期，單季每股獲利（EPS）為3.31元；法人機構表示，展望後市，下半年營運動能預期相較上半年進一步成長，其中，AI server將受惠於客戶拉貨需求提升而出現逐季成長，預估全年EPS為17.4元。

展望後市，分析師指出，以華擎各產品成長動能而言，主機板業務第3季客戶展望良好，而超微（AMD）的中高階主機板需求穩健，有助於華擎主機板業務今年相較去年呈現成長態勢；顯示卡的部分則預期下半年能延續第2季的強勁拉貨，並隨供給改善而呈現逐季成長態勢；伺服器的部分，General server將呈現雙位數年成長，AI server則預期將受惠於客戶拉貨需求提升而出現逐季成長。

工業電腦業務則隨著部分專案陸續認列，下半年成長動能優於上半年。華擎各產品線下半年皆具營運動能，因此對未來展望樂觀看待。

法人預估，華擎顯示卡及AI server需求皆相當強勁並將出現顯著營收貢獻，加上下半年營運動能將較上半年進一步成長，且AI伺服器獲利將有所改善，預估華擎今年營收為527.5億元，年成長105.6%，毛利率13.5%，營業利益率6.17%，全年EPS為17.4元。

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