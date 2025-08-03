電信三雄法說展望聚焦 下半年營運、AI布局受矚目

電信三雄即將陸續舉行線上法說會，中華電信（2412）於5日率先舉行，遠傳及台灣大分別在6日及8日接棒登場，今年上半年電信三雄均繳出亮眼佳績，法人關注下半年營運表現及人工智慧（AI）貢獻發酵狀況。

電信三雄7月上旬除息，中華電信除息參考價為129.5元，台灣大除息參考價108.5元，遠傳除息參考價84.1元，但目前三雄股價多數都呈現貼息表現，1日中華電信上漲0.5元，收129.5元，台灣大上漲0.5元，收106元，遠傳收平盤81.7元。

市場也關注，經營階層在法說會釋出未來營運表現的規劃，是否推動電信三雄邁向填息之路。

電信三雄法說會

中華電信累計上半年營收1,125.4億元，年增3.2%，歸屬母公司業主淨利為199.7億元，年增3.9%，每股純益2.57元，營收、獲利皆超越年度財測高標，同時蟬聯電信每股獲利王。

近年中華電信來自資通訊業務強勁成長，主因為機房客戶對設備代管需求攀升，經常性營收亦同步成長，6月網路數據中心（IDC）與雲端年增逾40%，智慧聯網因智慧能源及智慧建築專案完工入帳，年增逾60%，5G企業專網應用於文化展演，創造營收，整體ICT業務營收年增近25%，電信核心業務營收亦穩定向上攀升。

台灣大上半年營收956.4億元，營業利益103.2億元，年增7%，稅後淨利為69.4億元，年增12%，每股純益達2.3元。

除匯率議題成為市場關注焦點。台灣大與精誠策略結盟，並打造國際級AI資料中心（AIDC），未來企業客戶市場布局也受關注。

遠傳上半年營收512.68億元，年增1.1%，稅後純益66.16億元，年增9.2%，每股純益1.83元，合併營收、EBITDA創歷史新高，稅後純益創19年同期新高，且超越財測表現。

遠傳近年受惠個人數位服務成長動能強勁，系統整合業務與資安專案均達雙位數成長，挹注營收上揚。法人關注後續營運成長動能。