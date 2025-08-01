鴻海結盟東元 外資唱旺

鴻海（2317）與東元宣布策略聯盟，切入資料中心基礎設施整合市場，引發市場關注。外界聚焦鴻海將於14日召開第2季法說會，預期有望揭示更多合作細節，其中包括摩根士丹利（大摩）、高盛與滙豐等外資券商均看好雙方互補優勢，將為長線成長挹注新動能。

鴻海與東元將進行股權交換，預計交易於2025年第4季完成。高盛分析，此次合作可望鞏固鴻海在AI伺服器市場競爭優勢，拓展從伺服器零組件、整機與機架，到資料中心建置完整解決方案，有助企業加速生成式AI應用落地與部署。

綜合滙豐、大摩表示，本案為鴻海拓展至AI數據中心基礎建設領域里程碑，儘管管理層尚未明確提供相關貢獻時程表，但AI伺服器應用持續擴大，以及AI資料中心建置預料於未來二至三年加速推進，鴻海有望受惠，具備中長期成長契機。

此外，當前已有多家新興雲端服務供應商，將AI資料中心基礎建設與系統整合作業委由ODM廠代工，顯示市場對外包整合解決方案需求逐步升溫。由於新興市場雲端業者在硬體採購與系統整合資源方面相對有限，看好亞洲與中東市場具備可觀潛力。

值得注意的是，鴻海與東元在模組化資料中心領域的合作，為公司提供額外成長動能。

其中模組化架構可簡化資料中心設計流程，提升系統整合效率，並有助提升整體解決方案市占率。隨著標準化程度提升，長期亦有助推動成本結構優化。