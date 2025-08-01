汎銓建新廠 迎埃米世代

半導體檢測服務廠汎銓（6830）昨（1）日歡慶20周年，該公司積極卡位埃米世代材料分析商機，董事長柳紀綸表示，因應大客戶需求，正在竹北建置新的高規格廠房並導入相關設備。

談到關稅議題，柳紀綸直言對汎銓是「利大於弊」，因為汎銓已在美國矽谷的黃金地段設立據點。

相較於以往奈米級製程依賴穿透式電子顯微鏡（TEM）技術，汎銓指出，埃米世代對分析解析度與穩定性的門檻大幅提升，唯有具備球差校正TEM與極低干擾環境實驗設施，才能滿足先進製程研發驗證需求。

為此，汎銓打造新一代高階SAC-TEM Center廠房，採單樓層獨立防振基礎與三層鋼骨耐震結構設計，提供最高規格的電鏡操作條件，加上具備低溫ALD與超薄試片製備等技術，可奠定未來十年材料分析競爭優勢。

汎銓提到，該公司將憑藉在材料分析（MA）、AI晶片暨矽光子檢測分析技術等優勢，增進「埃米世代製程材料分析」、「矽光子測試及光衰漏光斷光分析」、「AI客戶專區」等三大業務動能，開創未來營運前景。