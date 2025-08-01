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明泰2025年上半年每股虧0.39元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠明泰（3380）昨（1）日公布第2季歸屬母公司業主淨損1.04億元，與首季淨損1.09億元相當，每股淨損0.19元，連四季虧損。上半年歸屬母公司業主淨損2.1億元，不如去年同期獲利3.29億元，每股淨損0.39元。

明泰第2季毛利率15.3%，低於首季的18.4%；營業淨損1.29億元，較首季營業淨損1.09億元虧損擴大。

上半年受匯率影響，營業毛利16.99億元；毛利率16.6%，低於去年同期17.8%；營業淨損2.38億元，較去年同期轉為虧損，營益率為負2.3%。

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