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創意第3季、2025年營運看增雙位數

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）昨（1）日召開法說會，公司預期，本季營收可望季增雙位數百分比，全年業績與量產業務收入都將維持年增雙位數百分比。

創意總經理戴尚義強調，今年營收成長可期，獲利增幅則受限於匯率、應用案件轉換等因素影響，可能不會與營收成長幅度相當，但對明年之後的表現有一定的信心。

創意預期，本季營收將季增雙位數百分比，但委託設計（NRE）則呈現季減雙位數百分比，而量產部分則是雙位數百分比成長，毛利率則將下滑數個百分點。

全年展望方面，創意估計整體營收與量產業務都將維持年增雙位數百分比，但NRE業務則將轉為下滑個位數百分比，全年毛利率表現則將是下滑數個百分點。

創意上半年營收結構中，高達64％來自美國客戶貢獻，比去年的32％倍增，中國市場業績比重則從去年的29％降至15％。以應用別來區分，戴尚義指出，加密貨幣貢獻比重約在三成以上，雲端服務供應商（CSP）也貢獻約25％。

戴尚義提到，該公司幾個加密貨幣案件都是來自美國客戶，占上半年的業績比重看起來較高，但預期大約到第4季時，CSP客戶的量能就會開始出現，並估計於明年上半可進一步放大。

創意日前已先公布第2季財報，單季毛利率33.3％，季增5.2個百分點；淨利為7.82億元，季減19％，年減14％，每股純益為5.84元。

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