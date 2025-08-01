聯發科旗下晶片廠達發（6526）昨（1）日舉行法說會，公司表示，即便外部環境變動大，仍持續朝今年全年營收穩健增長的目標努力。

談到本季營運，達發指出，考量上半年部分客戶因關稅不確定性或備貨策略而提前拉貨；加上該公司營收幾乎全數以美元計價，近期匯率波動對公司新台幣營收造成影響，如第2季平均匯率約為30.9，若以本季新台幣兌美元匯率29：1為計算前提，單季營收將朝與上季持平努力，並持續觀察市場變化。

就各產品別發展來看，達發網通基礎建設事業群（有線事業群）包含有寬頻與乙太網路兩大業務，其中，寬頻業務主要來自電信營運商標案合作，歐洲市場出貨增加中。

高階AI物聯網事業群（無線事業群）有藍牙、衛星兩大產品線，主要動能來自於藍牙音訊商務耳機應用成長，高階應用比重持續增加，目前估計本季該事業群有望受惠季節性需求。

達發還有光通訊應用、機上盒應用等布局。其中，光通訊應用業績成長動能相對強勁，主要來自兩個方向，一是光通訊模組PAM4-DSP晶片，供給單通道50G傳輸速率，透過八通道串聯，支援最高速400G光模組產品，成功切入新的光模組廠，因此供應的雲端服務供應商（CSP）客戶數增加。

第二是光通訊模組中PAM4-DSP周邊所使用的光學轉阻放大器（TIA）晶片也將進入量產。

同時，該公司單通道100G傳輸速率、也就是八通道最高800G傳輸速率的光模組PAM4-DSP晶片，目前循著規畫進度推進中，預計明年量產。