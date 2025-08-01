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台灣大AI布局 三路並進

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）昨（1）日提出企業AI布局策略，以基礎建設、地端部署、應用三個面向，驅動企業AI升級，企業級AI Agent解決超過60%常見問題 ，AI語音轉寫產品「AI聽寫大哥」吸引逾600家企業申請試用。

亞太區指摽性AI科技應用展會「AI WAVE SHOW 2025」展會邁入第二天，台灣大資訊長蔡祈岩以「AI的它時代：組織轉型與落地應用」為題演講。他認為，AI驅動「逆分工」的組織轉型，從專才分工轉向通才整合，「AI Agent崛起」改變消費型態2大趨勢，也分享語音轉寫、AI Agent及企業專屬大模型等落地成果。

台灣大在展會中也展出「雲端機房（AIDC）」、模型訓練「AI Solution」與算力「AI² × aiDAPTIV+」、語音轉寫「AI聽寫大哥」、資安防詐「反詐戰警」、隱碼通訊「安心Call」等六大領域AI與雲端服務。

蔡祈岩表示，AI從單點實驗走向系統整合，企業投入語音辨識、客服AI、資安治理與知識管理的一站式串接，而隨著AI Agent崛起，台灣大內部導入AI Agent，每月處理逾15,000筆員工提問，解決率超過60%，滿意度高達95%，部分常見問題結案速度提升三倍；AI面試小幫手亦優化招募流程，對外透過智能客服「小麥」應答複雜問題，準確率達99%，減輕客服壓力。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸指出，以基礎建設、地端部署、應用等三個面向，驅動企業AI升級，提升服務效率。

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