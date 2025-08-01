國巨收購芝浦 六度延長

被動元件大廠國巨（2327）昨（1）日宣布，第六度延長對芝浦電子的公開收購期間至2025年8月18日，主要是因應日本政府審查規範。

國巨在今年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購。芝浦電子為全球知名的負溫度係數（NTC）熱敏電阻製造商，具備堅強的技術實力，國巨提出收購計畫後，也吸引競爭對手日商美蓓亞三美加入競標，最終國巨出價達到每股6,200日圓。

國巨先前指出，若能收購芝浦電子，雙方在產品、通路與全球市場上有互補與綜效。國巨用以擴充感測器與控制元件，朝向「感測+控制+供電」整合型解決方案提供商邁進，有助在高階感測領域的擴張，芝浦電子則能進軍更大國際市場。國巨先前在法說會上表示，看好AI未來發展，集團內有多元產品可因應各種需求，昨日股價上漲9元，收539元。

國巨昨日表示，再度接獲日本相關當局通知，依據《外國匯兌及外國貿易法》之規定，投資審查期間將延長至2025年9月1日。