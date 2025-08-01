快訊

南橫豪雨一家開車墜谷5口2死3失蹤…家屬可提國賠？律師解析關鍵要件

傳我增購美牛、穀物換降低關稅 農業部稱採購團是外交部籌組

大豪雨狂炸！台南清晨宣布：今停止上班上課

國巨收購芝浦 六度延長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）昨（1）日宣布，第六度延長對芝浦電子的公開收購期間至2025年8月18日，主要是因應日本政府審查規範。

國巨在今年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購。芝浦電子為全球知名的負溫度係數（NTC）熱敏電阻製造商，具備堅強的技術實力，國巨提出收購計畫後，也吸引競爭對手日商美蓓亞三美加入競標，最終國巨出價達到每股6,200日圓。

國巨先前指出，若能收購芝浦電子，雙方在產品、通路與全球市場上有互補與綜效。國巨用以擴充感測器與控制元件，朝向「感測+控制+供電」整合型解決方案提供商邁進，有助在高階感測領域的擴張，芝浦電子則能進軍更大國際市場。國巨先前在法說會上表示，看好AI未來發展，集團內有多元產品可因應各種需求，昨日股價上漲9元，收539元。

國巨昨日表示，再度接獲日本相關當局通知，依據《外國匯兌及外國貿易法》之規定，投資審查期間將延長至2025年9月1日。

延伸閱讀

創意、國巨 四檔活力旺

國巨第2季每股純益9.74元

投資人注意！國巨「分拆股票」要來了 新股8月25日上市

匯損影響 國巨第2季獲利雙減每股賺9.74元

相關新聞

群創面板級封裝產品 出貨亮眼

群創（3481）昨（1）日於法說會中表示，在先進封裝布局已取得關鍵進展。扇出型面板級封裝（FOPLP）Chip-Firs...

國巨收購芝浦 六度延長

被動元件大廠國巨（2327）昨（1）日宣布，第六度延長對芝浦電子的公開收購期間至2025年8月18日，主要是因應日本政府...

鴻海結盟東元 外資唱旺

鴻海（2317）與東元宣布策略聯盟，切入資料中心基礎設施整合市場，引發市場關注。外界聚焦鴻海將於14日召開第2季法說會，...

達發業績將穩健增長

聯發科旗下晶片廠達發（6526）昨（1）日舉行法說會，公司表示，即便外部環境變動大，仍持續朝今年全年營收穩健增長的目標努...

台灣大AI布局 三路並進

台灣大哥大（3045）昨（1）日提出企業AI布局策略，以基礎建設、地端部署、應用三個面向，驅動企業AI升級，企業級AI ...

汎銓建新廠 迎埃米世代

半導體檢測服務廠汎銓（6830）昨（1）日歡慶20周年，該公司積極卡位埃米世代材料分析商機，董事長柳紀綸表示，因應大客戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。