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昇陽半第2季EPS 0.58元 加碼投資
再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（1）日公布第2季財報，受新台幣強升衝擊，獲利季減逾五成，每股純益0.58元，上半年每股純益為1.91元。公司同時宣布加碼資本支出擴產，並調高今、明年產能規劃，以因應AI與先進製程快速發展帶來的龐大需求。
昇陽半第2季淨利9,951萬元，季減56.8％，年減3.7％，每股純益為0.58元；上半年淨利3.3億元，年增98.6％，每股純益1.91元。
昇陽半昨日並於董事會通過43.79億元資本支出案，以加速再生晶圓產能擴充。這項資本支出預計將分階段執行，自2025下半年起陸續建置先進產線，2026年底完成擴產計畫。
昇陽半指出，因應AI與先進製程需求快速升溫，該公司將拉升再生晶圓產能，2025年月產能將從原訂80萬片提升至85萬片，2026年月產能則從原規畫的95萬片，大幅上修至120萬片。
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