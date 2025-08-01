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達方第2季EPS 0.22元 毛利率逐季揚
達方（8163）昨（1）日舉行法說會，公布第2季稅後純益6,100萬元，季增3.5%，年減64.4%，每股純益0.22元。達方預期，下半年營收成長動能延續，隨匯率回穩，加上第4季綠能事業進入旺季，電動自行車零組件出貨帶動，毛利率有望逐季向上。
達方第2季因新台幣匯率強升導致業外出現6,000萬元匯損，加上子公司世同債務人通知暫時自我管理程序，提列備抵損失影響，毛利率下滑至16.1%，季減1.7個百分點，為2018年首季來低點。累計上半年稅後純益1.2億元，年減61.9%，每股純益0.43元。
達方總經理蔡耀坤表示，上季受惠對等關稅暫緩期提前拉貨效應，以及集團新策略投資夥伴的營收貢獻，鍵盤等智能產品與E-Bike等綠能產品季營收皆有雙位數成長，看好下半年營運動能延續。蔡耀坤指出，本季為IT事業旺季，惟因第2季已提前拉貨，因此後續需觀察客戶後續動能。
談到關稅議題，他強調，達方主要出貨零組件，直接出貨美國比重僅個位數百分比，受關稅影響小，需視客戶銷售表現而定，對第3季對營收動能審慎樂觀。
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