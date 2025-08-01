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新唐第2季EPS -1.61元 8月5日辦法說

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

IC設計廠新唐（4919）昨（1）日公布第2季財報，第2季合併營收78.2億元，較第1季減6.6%、較去年同期下滑5%；毛利率季減6.4個百分點至34.9%，受整體需求疲弱與費用壓力拖累，單季營業利益轉為虧損，營業淨損3.02億元，稅後淨損6.75億元，每股淨損1.61元。

新唐累計上半年合併營收為161.8億元，年減3.1%；毛利率38.2%，持平或略優於去年同期38.1%。受第2季本業虧損影響，整體獲利由盈轉虧，上半年營業淨損為2,831萬元，稅後淨損4.57億元，每股淨損為1.09元。

針對營運表現惡化情況，新唐將於8月5日召開法人說明會，針對需求變化、費用結構、產品組合與下半年展望進行進一步說明。

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