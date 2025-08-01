辛耘第2季每股純益2.85元寫同期新高 上半年每股賺6.05元

再生晶圓暨半導體設備廠辛耘今（1）日董事會通過第2季財務報表，並通過捐贈5000萬元予台灣大學。今年第2季合併營收為29.13億元，季增3.6%、年增22.8%，歸屬母公司純益2.29億元，季減11.1%、年增1.2%，每股純益2.85元；上半年稅後純益4.86億元，每股純益6.05元。

辛耘第2季合併營收29.13億元，季增3.6%、年增22.8%；毛利率為33%，較前一季度增1.34個百分點、較去年同期增加5.15個百分點；營業利益4.7億元，季增34.9%、年增80.7%；單季營收、毛利、營業利益均寫歷年最佳記錄；受業外匯兌損失約2.63億元影響，致使歸屬母公司淨利2.28億元，較去年同期成長1.24%，每股純益2.85元，寫同期新高。

辛耘2025年上半年合併營收57.26億元，年增24.01%；毛利率32.44%，年增4.91百分點；營業利益8.19億元，年增75.6%，均創歷年同期新高。儘管受到新台幣強升致使營業外匯兌損失約2.84億元，歸屬母公司純益仍達到4.86億元，年增11.5%，每股純益6.05元，同寫歷年同期最佳紀錄。

辛耘表示，隨美元力道轉強，台幣升值幅度趨於平緩下，下半年不至於出現大額匯兌損失，若美元力道轉強，或有機會出現匯兌利益。

展望未來，辛耘表示，公司旗下三大產品線展望均維持正向，包括自製設備、代理業務、再生晶圓上半年營收皆改寫新高。其中，自製設備部分，目前訂單能見度達2026年上半年，來自國內外客戶需求日益增加，且在手訂單處於歷年新高水準，公司將加緊腳步生產因應，後續將依客戶排程陸續出貨。

再生晶圓部分，辛耘指出，客戶庫存去化已大致調整完畢，現階段產能維持滿載，公司的擴產計畫也穩步進行中，第一期預計2025年底完成，將新增月產能約5-6萬片，2026年規劃再新增約3萬片月產能；至於代理事業則持續看好全球半導體擴產潮所帶來的機會。在三箭齊發下，公司對於今年營運展望維持樂觀看法。

辛耘秉持取之於社會，用之於社會理念，今日董事會同步決議通過，擬捐贈5000萬給台灣大學作為癌症醫療與新藥的開發。在此之前，身為清華大學校友的謝宏亮董事長成立「清華物理卓越發展基金」，並拋磚引玉捐贈1億元，並捐贈清華大學「宏亮美術館」，預計今年底落成，凸顯公司善盡社會責任，致力於培育產業人才、落實公益行動。