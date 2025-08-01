快訊

台美關稅20%衝擊！930億支持方案再等等 卓榮泰：下周送出特別預算

認愛才5天…魏如萱小21歲新男友Ian疑重回舊愛若盈身邊 甜蜜約會依偎

新莊箱屍案／29歲男疑弒父還棄屍意圖湮滅證據 檢訊後聲押禁見

辛耘第2季每股純益2.85元寫同期新高 上半年每股賺6.05元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
辛耘企業董事長謝宏亮。圖／清大提供
辛耘企業董事長謝宏亮。圖／清大提供

再生晶圓暨半導體設備廠辛耘今（1）日董事會通過第2季財務報表，並通過捐贈5000萬元予台灣大學。今年第2季合併營收為29.13億元，季增3.6%、年增22.8%，歸屬母公司純益2.29億元，季減11.1%、年增1.2%，每股純益2.85元；上半年稅後純益4.86億元，每股純益6.05元。

辛耘第2季合併營收29.13億元，季增3.6%、年增22.8%；毛利率為33%，較前一季度增1.34個百分點、較去年同期增加5.15個百分點；營業利益4.7億元，季增34.9%、年增80.7%；單季營收、毛利、營業利益均寫歷年最佳記錄；受業外匯兌損失約2.63億元影響，致使歸屬母公司淨利2.28億元，較去年同期成長1.24%，每股純益2.85元，寫同期新高。

辛耘2025年上半年合併營收57.26億元，年增24.01%；毛利率32.44%，年增4.91百分點；營業利益8.19億元，年增75.6%，均創歷年同期新高。儘管受到新台幣強升致使營業外匯兌損失約2.84億元，歸屬母公司純益仍達到4.86億元，年增11.5%，每股純益6.05元，同寫歷年同期最佳紀錄。

辛耘表示，隨美元力道轉強，台幣升值幅度趨於平緩下，下半年不至於出現大額匯兌損失，若美元力道轉強，或有機會出現匯兌利益。

展望未來，辛耘表示，公司旗下三大產品線展望均維持正向，包括自製設備、代理業務、再生晶圓上半年營收皆改寫新高。其中，自製設備部分，目前訂單能見度達2026年上半年，來自國內外客戶需求日益增加，且在手訂單處於歷年新高水準，公司將加緊腳步生產因應，後續將依客戶排程陸續出貨。

再生晶圓部分，辛耘指出，客戶庫存去化已大致調整完畢，現階段產能維持滿載，公司的擴產計畫也穩步進行中，第一期預計2025年底完成，將新增月產能約5-6萬片，2026年規劃再新增約3萬片月產能；至於代理事業則持續看好全球半導體擴產潮所帶來的機會。在三箭齊發下，公司對於今年營運展望維持樂觀看法。

辛耘秉持取之於社會，用之於社會理念，今日董事會同步決議通過，擬捐贈5000萬給台灣大學作為癌症醫療與新藥的開發。在此之前，身為清華大學校友的謝宏亮董事長成立「清華物理卓越發展基金」，並拋磚引玉捐贈1億元，並捐贈清華大學「宏亮美術館」，預計今年底落成，凸顯公司善盡社會責任，致力於培育產業人才、落實公益行動。

辛耘 營收

延伸閱讀

昇陽半今年資本支出拉高逾90億元 明年再生晶圓月產能達到120萬片

營收創高＋擴產雙利多！昇陽半砸43億元衝120萬片產能 股價直奔漲停

友達第2季EPS 0.26元 群創-0.1元

創意、國巨 四檔活力旺

相關新聞

創意法說會下午登場、緘默期未對關稅表態 早盤股價勁揚逾4%

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）1日下午兩點將召開法說會，適逢美方宣布對台灣課徵20%關稅新制，市場...

面板雙虎示警下半年不妙 群創直言第3季全產品線出貨都將下滑

面板雙虎友達、群創昨（31）日同聲示警，下半年傳統旺季將旺季不旺。友達下修今年資本支出目標，由原訂300億元內，降至不超...

友達第2季EPS 0.26元 群創-0.1元

友達和群創今年第2季財報昨（31）日同步出爐，雙雙交出毛利率、營益率雙增，但在匯率干擾下，淨利率同步下降的成績。 群創終...

致茂 上半年EPS 9.67元

致茂（2360）昨（31）日召開法人說明會，公布第2季合併營收65億元，季減6%，年增17%；稅後淨利20億元，季減7%...

聯電發布第3季展望 外資不同調

聯電（2303）30日召開法人說明會，釋出第3季恐「旺季不旺」，預估成長幅度季增個位數，各家外資紛紛發布報告，其中花旗最...

崇越上半年EPS 9.69元

崇越（5434）昨（31）日公布財報，今年上半年營收創同期新高，達327.5億元，年增27.3%；歸屬母公司業主淨利18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。