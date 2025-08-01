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遊戲發行量減少 傳奇網路上半年獲利腰斬

中央社／ 台北1日電

遊戲廠傳奇網路今天公告上半年財報，營收為新台幣5.88億元，歸屬於母公司業主淨利為8116萬元，年減51.4%，每股純益為1.22元。傳奇網路向中央社記者表示，去年上半年推一款端遊全球版與二款手遊日版，但今年同期僅推一款遊戲全球版，使獲利下滑。

傳奇發布新聞稿說明，今年3月新推出端遊（電腦線上遊戲）大型多人線上角色扮演遊戲（MMORPG）「晴空物語：REBORN」全球版，近2年由於都主推端遊MMORPG產品，而端遊的成本率約為手遊一半，對毛利率有正面影響。

展望未來，傳奇網路表示，將陸續發布各款自研遊戲的最新進度，並採取多元化經營策略。經典MMORPG「幻想神域：源神啟動」全球版已於7月2日登場，推出全新武器，且與知名貼圖IP展開聯動合作，將持續提升產業技術水準，朝長期穩健發展邁進。

手遊 貼圖 新台幣

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