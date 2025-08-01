創意法說會／今年營收成長可期、估雙位數百分比 獲利有匯兌等限制

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）於1日召開法說會，該公司預期，第3季營收將是雙位數百分比增長，全年業績與量產業務收入都將維持年增雙位數百分比。創意總經理戴尚義表示，今年營收成長可期，獲利成長則遇到匯兌等限制，可能不至於與營收成完全正比。

創意預期，第3季營收將是季增雙位數百分比，其中委託設計（NRE）是雙位數百分比下滑，而量產部分則是雙位數百分比成長，毛利率則將下滑幾個百分點。

至於全年度展望方面，創意估計整體營收與量產業務都將維持年增雙位數百分比，但NRE業務則將從成長局面轉為下滑個位數百分比，全年毛利率表現則將是下滑數個百分點。

在創意上半年的營收結構中，高達64％來自美國客戶貢獻，比去年的32％倍增，中國大陸市場業績比重則從去年的29％降至15％，台灣市場則貢獻14％。

創意近日已先公布第2季財報，毛利率為33.3％，季增5.2個百分點，淨利7.82億元，季減19％、年減14％，每股純益為5.84元，下探近五季低點。上半年淨利為17.43億元，年增11％，每股純益13.01元。