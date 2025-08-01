達發法說會／營收目標穩健增長 光通訊應用新布局、瞄準業績成長動能

聯發科（2454）旗下晶片廠達發（6526）於1日舉行法說會，展望後市，該公司表示，在外部環境變動的情況下，仍將落實各產品線營運策略，持續朝今年全年營收穩健增長的目標努力。

達發日前已公布第2季財報，合併營收為55.22億元，季增5.7％、年增12.7％，為近三季高點，毛利率則降至50.5％，季減1.2個百分點，累計上半年合併營收為107.44億元，年增23.1％。

以獲利來看，達發第2季淨利為7.58億元，季增6.8％、年減5.4％，每股純益為4.64元，也是近三季高點，累計上半年歸屬母公司業主淨利為15.08億元，年增24.6％，每股純益為9元。

達發在既有藍牙、衛星、寬頻、乙太網路等四大產品線之外，還有光通訊應用新布局。

對今年光通訊應用的業績成長動能，達發指出，主要來自兩個方向，一是光通訊模組PAM4-DSP晶片，供給單通道50G傳輸速率，透過八通道串聯，支援最高速400G光模組產品，已經成功切入新的光模組廠，因此供應的雲端服務供應商（CSP）客戶數增加。

第二是光通訊模組中PAM4-DSP周邊所使用的光學轉阻放大器（TIA）晶片，也即將進入量產。同時，該公司單通道100G傳輸速率、也就是八通道最高800G傳輸速率的光模組PAM4-DSP晶片，目前循著規畫進度推進中，預計明年量產。