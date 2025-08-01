快訊

人力在哪裡？颱風淹水國軍救災慢半拍 議員怒批：水退了才來擺拍

特別條例含「普發一萬」 賴清德總統公布這日前完成

達發法說會／營收目標穩健增長 光通訊應用新布局、瞄準業績成長動能

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
達發董事長謝清江。圖／聯合報系資料照片
達發董事長謝清江。圖／聯合報系資料照片

聯發科（2454）旗下晶片廠達發（6526）於1日舉行法說會，展望後市，該公司表示，在外部環境變動的情況下，仍將落實各產品線營運策略，持續朝今年全年營收穩健增長的目標努力。

達發日前已公布第2季財報，合併營收為55.22億元，季增5.7％、年增12.7％，為近三季高點，毛利率則降至50.5％，季減1.2個百分點，累計上半年合併營收為107.44億元，年增23.1％。

以獲利來看，達發第2季淨利為7.58億元，季增6.8％、年減5.4％，每股純益為4.64元，也是近三季高點，累計上半年歸屬母公司業主淨利為15.08億元，年增24.6％，每股純益為9元。

達發在既有藍牙、衛星、寬頻、乙太網路等四大產品線之外，還有光通訊應用新布局。

對今年光通訊應用的業績成長動能，達發指出，主要來自兩個方向，一是光通訊模組PAM4-DSP晶片，供給單通道50G傳輸速率，透過八通道串聯，支援最高速400G光模組產品，已經成功切入新的光模組廠，因此供應的雲端服務供應商（CSP）客戶數增加。

第二是光通訊模組中PAM4-DSP周邊所使用的光學轉阻放大器（TIA）晶片，也即將進入量產。同時，該公司單通道100G傳輸速率、也就是八通道最高800G傳輸速率的光模組PAM4-DSP晶片，目前循著規畫進度推進中，預計明年量產。

達發 光通訊

延伸閱讀

被禁→解禁→約談 Nvidia H20晶片銷華命運如搭過山車

吳志中接受英媒專訪 示警中國正為侵台做準備

台美關稅敲定20% 汎銓董座：已在美布局 不受影響反受惠

網信辦約談後 輝達發言人：輝達晶片中沒有後門

相關新聞

創意法說會下午登場、緘默期未對關稅表態 早盤股價勁揚逾4%

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）1日下午兩點將召開法說會，適逢美方宣布對台灣課徵20%關稅新制，市場...

面板雙虎示警下半年不妙 群創直言第3季全產品線出貨都將下滑

面板雙虎友達、群創昨（31）日同聲示警，下半年傳統旺季將旺季不旺。友達下修今年資本支出目標，由原訂300億元內，降至不超...

友達第2季EPS 0.26元 群創-0.1元

友達和群創今年第2季財報昨（31）日同步出爐，雙雙交出毛利率、營益率雙增，但在匯率干擾下，淨利率同步下降的成績。 群創終...

致茂 上半年EPS 9.67元

致茂（2360）昨（31）日召開法人說明會，公布第2季合併營收65億元，季減6%，年增17%；稅後淨利20億元，季減7%...

聯電發布第3季展望 外資不同調

聯電（2303）30日召開法人說明會，釋出第3季恐「旺季不旺」，預估成長幅度季增個位數，各家外資紛紛發布報告，其中花旗最...

崇越上半年EPS 9.69元

崇越（5434）昨（31）日公布財報，今年上半年營收創同期新高，達327.5億元，年增27.3%；歸屬母公司業主淨利18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。