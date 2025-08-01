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達方財報／第2季每股純益0.22元 看好下半年毛利率逐季向上

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

達方（8163）電子1日召開董事會，通過上季財報，第2季營收69.03億元，季增25.9%，年成長32.8%；歸屬母公司稅後淨利0.61億元，每股純益（EPS）0.22元。

累計2025年上半年合併營收123.86億元，年增20.1%；歸屬母公司稅後淨利1.2億元，每股純益0.43元。達方第2季因新台幣匯率及子公司世同債務人通知暫時自我管理程序，提列備抵損失影響，毛利率下滑至16.1%，達方表示，下半年隨匯率回穩，加上第4季綠能事業進入旺季，電動自行車零組件出貨帶動，毛利率有望逐季向上。

達方表示，第2季受惠於對等關稅暫緩期帶來的提前拉貨效應，以及集團新策略投資夥伴的營收貢獻，鍵盤等智能產品與E-Bike等綠能產品季營收皆有雙位數的成長，展現集團雙軸布局的成效。獲利則在匯率影響下仍需積極調整。

雖然第2季基期較高，公司展望第3季對營收動能仍維持審慎樂觀。AI PC新趨勢普及，以及Windows 11對硬體較高需求，將推動商用筆電換機潮，帶動背光鍵盤等高階產品出貨成長。同時，高附加價值E-Bike等綠能產品市場已見回穩，將重回長期成長軌道。

公司強調，未來將持續以「智能」與「綠能」為雙成長引擎，結合有機成長與策略併購，深化全球布局，持續推動價值轉型與永續經營。

營收 達方 台幣匯率

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