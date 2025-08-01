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亞光財報／第2季獲利季增2.62倍、EPS 2.86元 為近年單季新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光學鏡頭廠亞光（3019）1日公布第2季財報，單季營收69.08億元，季增 28%，年增23%，營業毛利13.82億元，季增49%，年增40%，主要受惠營收成長帶動毛利率上升，營業淨利約6.75億元，季增1.21倍，年增79%；歸屬本公司業主淨利7.99億元，為近年單季新高，季增2.62倍，年增率79%，主要受惠利息收入及匯兌收益貢獻，每股純益2.86元。

累計今年上半年合併營收123.17億元，年增24%，營業毛利23.08億元，年增41%，營業淨利9.81億，年增率104%，歸屬本公司業主淨利10.19億元，年增83%，每股純益3.65元。

展望本季，亞光表示，全球經濟仍舊充滿不確定性，公司持續密切關注整個大環境影響，審慎應對並維持競爭優勢，同時也掌握未來三大發展契機；包括與LGIT策略合作，共同拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場、菲律賓新廠拓展加速進行，打造成為公司重要生產基地之一，持續在東南亞進行產地多元佈局策略；此外，領先布局Metalens先進技術，擴大競爭門檻，全面加速AR、VR、Metalens及AI應用產品之研發。

營收 光學鏡頭

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