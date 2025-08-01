創意法說會下午登場、緘默期未對關稅表態 早盤股價勁揚逾4%

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）1日下午兩點將召開法說會，適逢美方宣布對台灣課徵20%關稅新制，市場關注其後續營運因應。不過，由於目前正值法說會前緘默期，公司未針對關稅相關議題對外說明。

本次法說會將由代理財務長姜呈冀報告第2季財務結果與第3季展望，總經理戴尚義則將進一步說明整體營運概況，並開放Q&A環節與法人交流。市場關注焦點包含創意在AI特殊應用晶片（ASIC）領域的最新布局進展、與台積電（2330）在先進製程與封裝技術上的協同效益，以及美國針對晶片產品課徵20%關稅新制可能帶來的實質影響與公司後續應對方向。

雖尚未釋出公司立場，創意早盤股價表現強勢，目前報價為1,265元，上漲50元、漲幅達4.12%，盤中最高來到1,285元，反映市場對午後法說會釋出訊息的期待。