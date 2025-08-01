快訊

台灣20%是暫時性稅率 賴政府談判還留有一手？

羈押近100日！黃呂錦茹「1字」認罪 法院裁定1000萬交保

哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

聽新聞
0:00 / 0:00

創意法說會下午登場、緘默期未對關稅表態 早盤股價勁揚逾4%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）1日下午兩點將召開法說會，適逢美方宣布對台灣課徵20%關稅新制，市場關注其後續營運因應。不過，由於目前正值法說會前緘默期，公司未針對關稅相關議題對外說明。

本次法說會將由代理財務長姜呈冀報告第2季財務結果與第3季展望，總經理戴尚義則將進一步說明整體營運概況，並開放Q&A環節與法人交流。市場關注焦點包含創意在AI特殊應用晶片（ASIC）領域的最新布局進展、與台積電（2330）在先進製程與封裝技術上的協同效益，以及美國針對晶片產品課徵20%關稅新制可能帶來的實質影響與公司後續應對方向。

雖尚未釋出公司立場，創意早盤股價表現強勢，目前報價為1,265元，上漲50元、漲幅達4.12%，盤中最高來到1,285元，反映市場對午後法說會釋出訊息的期待。

關稅 法說會

延伸閱讀

關稅20％要投資台還是美股？網給出答案：美國搶劫全世界能不噴嗎

美國關稅來了！ 受影響減班休息廠商66家、1735人

美宣布台灣關稅20％比日韓高衝擊產業？機械公會理事長莊大立曝關鍵點

關稅20％ 黃偉哲：還要觀察但現階段揭露的訊息台灣並沒有輸

相關新聞

創意法說會下午登場、緘默期未對關稅表態 早盤股價勁揚逾4%

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）1日下午兩點將召開法說會，適逢美方宣布對台灣課徵20%關稅新制，市場...

面板雙虎示警下半年不妙 群創直言第3季全產品線出貨都將下滑

面板雙虎友達、群創昨（31）日同聲示警，下半年傳統旺季將旺季不旺。友達下修今年資本支出目標，由原訂300億元內，降至不超...

友達第2季EPS 0.26元 群創-0.1元

友達和群創今年第2季財報昨（31）日同步出爐，雙雙交出毛利率、營益率雙增，但在匯率干擾下，淨利率同步下降的成績。 群創終...

致茂 上半年EPS 9.67元

致茂（2360）昨（31）日召開法人說明會，公布第2季合併營收65億元，季減6%，年增17%；稅後淨利20億元，季減7%...

聯電發布第3季展望 外資不同調

聯電（2303）30日召開法人說明會，釋出第3季恐「旺季不旺」，預估成長幅度季增個位數，各家外資紛紛發布報告，其中花旗最...

崇越上半年EPS 9.69元

崇越（5434）昨（31）日公布財報，今年上半年營收創同期新高，達327.5億元，年增27.3%；歸屬母公司業主淨利18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。