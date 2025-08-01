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對等關稅最後倒數！白宮：這些國家稅率 今午夜（台灣時間1日中午）前公布

友達第2季EPS 0.26元 群創-0.1元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

友達（2409）和群創今年第2季財報昨（31）日同步出爐，雙雙交出毛利率、營益率雙增，但在匯率干擾下，淨利率同步下降的成績。 群創終止連四季獲利轉為虧損，EPS為-0.1元；友達則是交出連續三季獲利，EPS為0.26元的相對佳績。

友達今年第2季合併營收692.37億元，季減4%，年減6.8%。毛利率13.52%，分別季增1.34及年增2.28個百分點。營益率2.17%，季增0.59個百分點。稅後純益19.48億元，季減40.9%，較去年同期的由虧轉盈；淨利率2.75%，季減1.77個百分點。每股稅後純益0.26元。

友達累計上半年合併營收1,413.39億元，年增5.6%。毛利率12.83%，年增5.12個百分點。稅後純益52.42億元，較去年同期由虧轉盈；每股稅後純益0.69元。

群創第2季合併營收562.31億元，季增0.5%，年減1.1%。毛利率8.38%，分別季增0.81及年減1.66個百分點。營益率-1.38%，較上季的-2.22%改善。稅後純損7.61億元，較首季及去年同期均由盈轉為虧損；淨利率-1.2%，較首季的1.94%衰退。每股稅後純損0.1元。

友達 毛利率

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