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面板雙虎示警下半年不妙 群創直言第3季全產品線出貨都將下滑

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
面板雙虎友達、群創31日同聲示警，下半年傳統旺季將旺季不旺。 聯合報系資料照
面板雙虎友達、群創31日同聲示警，下半年傳統旺季將旺季不旺。 聯合報系資料照

面板雙虎友達（2409）、群創昨（31）日同聲示警，下半年傳統旺季將旺季不旺。友達下修今年資本支出目標，由原訂300億元內，降至不超過280億元，降幅約7%。群創直言，需求轉趨保守，本季所有產品線出貨都將下滑

面板是手機、筆電、PC等消費性產品必備零組件，雙虎同聲示警下半年旺季不旺，意味消費性產品年底歐美感恩節、耶誕節買氣保守，旺季報銷。

雙虎看後市景氣 圖／經濟日報提供
雙虎看後市景氣 圖／經濟日報提供

友達昨天舉行法說會，董事長彭双浪坦言，受新台幣升值、關稅不明朗等因素干擾，客戶端本季備貨保守，品牌廠嚴控庫存因應，下半年旺季效應恐不如往年，友達預估本季各類面板產品類別出貨均較上季下滑。

友達也估算下半年新台幣兌美元匯率均價為29元，由於九成以上營收以美元計價，預期顯示器事業本季新台幣營收將比第2季減少，惟美元營收有望與第2季持平。

考量終端需求保守，友達宣布下修2025年資本支出目標，由原訂300億元內，降至不超過280億元。

友達去年7月宣布朝三大營運支柱轉型計畫，目標2027年Mobility Solution（智慧移動解決方案）、Vertical Solution（垂直整合應用）兩大事業占營收比重過半。

談到本季兩大事業展望細節，友達總經理柯富仁指出，Mobility Solution美元營收維持成長，新台幣營收則會下滑5%，全年相關營收年增高個位數百分比，略低於原預估水準，主要受匯率影響。

Vertical Solution部分，因友達持有32.8%凌華股權，並於6月董事改選中增加董事席次、掌握控制權，第3季將納入合併營收，將呈季增25%走勢。

彭双浪補充，第2季二大事業營收占比合計達43%，年增2個百分點，朝明年過半目標穩步邁進。

談到關稅議題，彭双浪重申，面板為零組件，直接出口美國比重低，且出貨大多採FOB模式，關稅直接影響有限。觀察客戶產品也多在豁免清單中，友達併購BHTC後，已完成在東南亞、印度、歐洲、墨西哥及北美的營運布局，未來可依關稅變化作彈性調配，並且不排除與供應鏈合作評估最適生產模式。

群創則說，受關稅議題及部分客戶已提前拉貨影響，下半年面板需求將轉趨保守。面板廠同業普遍採按需生產策略，有助維持供需平衡與價格秩序。

受市況清淡影響，群創預期，本季所有產品線出貨都將下滑，非顯示器領域群及商用顯示器均約季減約3%，消費性顯示器估季減約5%。

友達 營收 新台幣

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