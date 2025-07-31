快訊

台灣成關稅談判「最後一名」 台指夜盤多空交戰激烈

王世堅逆風諫言賴總統 手下敗將也佩服：一個連對手都尊敬的男人

被威脅裸照寄上司！他羞回「快寄」 網見職業笑翻「騙錯人」

崇越財報／上半年獲利、營收同步改寫同期紀錄 第2季營收登頂創新高

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體與光電材料供應商崇越（5434）31日公布第2季財報，合併營收達169.8億元，季增7.8%、年增23.2%，改寫單季歷史新高紀錄；毛利19.9億元、營業淨利10.2億元，則雙創歷年同期新高，反映半導體材料需求穩健成長。

崇越第2季獲利9.14億元，季減2.6%，年減10.4%；毛利率11.7%，季減1.7個百分點，年減2.3個百分點；營益率6%，季減1.2個百分點，年減1.3個百分點；每股純益4.78元。

累計今年上半年，崇越營收達327.4億元，年增27.3%，較2024年同期大增逾70億元，創下同期新高。毛利率16.4%，年增2.3個百分點；營益率6.6%，年減0.7個百分點；營業利益達21.53億元，亦改寫同期新高，反映成本控管與獲利體質持續優化。稅後純益為18.53億元，年增3.2%，獲利同樣創下歷年同期高點；每股純益為9.69元，已連續兩年繳出每股9元以上的亮眼成績。

公司指出，受惠於先進製程推進與全球半導體新產能開出，主力半導體材料如光阻、矽晶圓、石英與研磨液等銷售動能持穩。此外，針對HBM與CoWoS等高階封裝需求快速擴大，崇越也積極導入後段製程所需的新材料，包括電鍍液、Underfill底部填充膠、銦片及面板級封裝載板等，持續深化技術與產品線布局，強化全球市場競爭力。

財報 半導體 毛利率 每股純益

相關新聞

股價強勢表態！外資齊聲喊買台光電 目標價竟已調高至這價位

台光電（2383）今年第2季來，因受惠AI的正向發展趨勢，在銅箔基板升規的帶動下，吸引市場強力認同，外資更是不斷地調高目...

慧榮財報／第2季業績亮眼、營收優於預期成長19% 第3季展望續揚10~15%

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）31日公布2025年第2季財報，營收達1億9,868萬美元，較前一季成長19%，...

慧榮Q2營收季增19%、優於預期 本季營收增續10～15%

快閃記憶體控制晶片大七慧榮科技今日公布2025年第2季財報，營收達1億9868萬美元，季增19%，比去年同期相比微幅減少...

崇越上半年每股純益9.69元 與營收同登高峰

半導體及光電關鍵材料整合服務供應商─崇越科技（5434）公布今年第2季合併營收創歷史新高，達169.9億元，季增7.8%...

「今年只有AI好」台達電股價創新天價 董座：下半年成長沒太大問題

台達電昨天公布第2季財報亮眼，今天股價攻高再創新天價。台達電董事長鄭平今天在法說會中表示，「今年其實只有AI好」，由於美...

台郡法說會／全年續拚轉盈 持續關注川普關稅對消費干擾

台郡（6269）31日召開法說會，公司提到全力加速轉型，積極擘劃新世代AI傳輸技術與高階軟板產品升級，仍力拚全年轉盈，惟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。