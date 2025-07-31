崇越財報／上半年獲利、營收同步改寫同期紀錄 第2季營收登頂創新高

半導體與光電材料供應商崇越（5434）31日公布第2季財報，合併營收達169.8億元，季增7.8%、年增23.2%，改寫單季歷史新高紀錄；毛利19.9億元、營業淨利10.2億元，則雙創歷年同期新高，反映半導體材料需求穩健成長。

崇越第2季獲利9.14億元，季減2.6%，年減10.4%；毛利率11.7%，季減1.7個百分點，年減2.3個百分點；營益率6%，季減1.2個百分點，年減1.3個百分點；每股純益4.78元。

累計今年上半年，崇越營收達327.4億元，年增27.3%，較2024年同期大增逾70億元，創下同期新高。毛利率16.4%，年增2.3個百分點；營益率6.6%，年減0.7個百分點；營業利益達21.53億元，亦改寫同期新高，反映成本控管與獲利體質持續優化。稅後純益為18.53億元，年增3.2%，獲利同樣創下歷年同期高點；每股純益為9.69元，已連續兩年繳出每股9元以上的亮眼成績。

公司指出，受惠於先進製程推進與全球半導體新產能開出，主力半導體材料如光阻、矽晶圓、石英與研磨液等銷售動能持穩。此外，針對HBM與CoWoS等高階封裝需求快速擴大，崇越也積極導入後段製程所需的新材料，包括電鍍液、Underfill底部填充膠、銦片及面板級封裝載板等，持續深化技術與產品線布局，強化全球市場競爭力。