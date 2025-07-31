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對等關稅最後倒數！白宮：這些國家稅率 今午夜（台灣時間1日中午）前公布

致茂 上半年EPS 9.67元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

致茂（2360）昨（31）日召開法人說明會，公布第2季合併營收65億元，季減6%，年增17%；稅後淨利20億元，季減7%，年增40%；每股純益4.64元。雖然上季受到匯率影響產生匯損，但毛利率65%，仍較首季高，優於法人預期，法人看好致茂下半年受惠半導體測試需求，可望營收季季增。

致茂上半年營收133億元，年增34%，稅後淨利為42億元，年增73%，上半年每股純益9.67元。

公司預期，下半年主要成長動能仍舊來自於半導體 ／Photonics相關檢測設備需求。致茂也說，先進封裝製程所需之Metrology設備及AI 人工智慧／HPC 高速運算晶片，還有自動駕駛之車用半導體帶動的SLT設備需求，是半導體及Photonics測試解決方案營收增長兩大主要動能。

營收 半導體

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