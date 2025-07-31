快訊

對等關稅最後倒數！白宮：這些國家稅率 今午夜（台灣時間1日中午）前公布

崇越上半年EPS 9.69元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

崇越（5434）昨（31）日公布財報，今年上半年營收創同期新高，達327.5億元，年增27.3%；歸屬母公司業主淨利18.54億元，年增3.2%，創歷史同期新高，每股純益9.69元。

崇越第2季合併營收創歷史新高，達169.9億元，季增7.8%，年增23.2%；營業毛利19.9億元，年增3%；營業淨利10.2億元，年增1.7%，毛利與淨利雙創同期新高。歸屬母公司業主淨利9.14億元，年減10.3%，單季每股純益4.78元。

崇越說明，上半年營收創同期新高，顯示整體業務拓展及營運動能強勁；營業利益21.54億元，亦為同期新高，顯示成本控管與獲利體質同步優化。稅前盈餘25.02億元，歸屬母公司業主淨利18.54億元，都創歷年同期新高。

隨著全球半導體產業持續朝先進製程發展，加上新廠陸續開出、帶動整體材料需求，崇越半導體材料業務同步受惠，業績穩健成長。崇越亦因應HBM與CoWoS等高階封裝市場的快速成長，積極拓展產品線。

營收 半導體

延伸閱讀

瑞儀財報／第2季EPS 4.12元 因匯損寫近六季新低

中磊財報／上半年EPS 2.15元 網通應用需求增加、樂觀看待下半年景氣

聯電第2季EPS 0.71元 三季高點

力旺2025年上半年EPS 11.54元

相關新聞

面板雙虎示警下半年不妙 群創直言第3季全產品線出貨都將下滑

面板雙虎友達、群創昨（31）日同聲示警，下半年傳統旺季將旺季不旺。友達下修今年資本支出目標，由原訂300億元內，降至不超...

友達第2季EPS 0.26元 群創-0.1元

友達和群創今年第2季財報昨（31）日同步出爐，雙雙交出毛利率、營益率雙增，但在匯率干擾下，淨利率同步下降的成績。 群創終...

致茂 上半年EPS 9.67元

致茂（2360）昨（31）日召開法人說明會，公布第2季合併營收65億元，季減6%，年增17%；稅後淨利20億元，季減7%...

聯電發布第3季展望 外資不同調

聯電（2303）30日召開法人說明會，釋出第3季恐「旺季不旺」，預估成長幅度季增個位數，各家外資紛紛發布報告，其中花旗最...

崇越上半年EPS 9.69元

崇越（5434）昨（31）日公布財報，今年上半年營收創同期新高，達327.5億元，年增27.3%；歸屬母公司業主淨利18...

瑞昱 第2季每股賺7.62元

IC設計大廠瑞昱（2379）昨（31）日舉行法說會，公布第2季每股純益7.62元，上半年每股純益16.91元。由於短期市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。