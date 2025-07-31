崇越上半年EPS 9.69元
崇越（5434）昨（31）日公布財報，今年上半年營收創同期新高，達327.5億元，年增27.3%；歸屬母公司業主淨利18.54億元，年增3.2%，創歷史同期新高，每股純益9.69元。
崇越第2季合併營收創歷史新高，達169.9億元，季增7.8%，年增23.2%；營業毛利19.9億元，年增3%；營業淨利10.2億元，年增1.7%，毛利與淨利雙創同期新高。歸屬母公司業主淨利9.14億元，年減10.3%，單季每股純益4.78元。
崇越說明，上半年營收創同期新高，顯示整體業務拓展及營運動能強勁；營業利益21.54億元，亦為同期新高，顯示成本控管與獲利體質同步優化。稅前盈餘25.02億元，歸屬母公司業主淨利18.54億元，都創歷年同期新高。
隨著全球半導體產業持續朝先進製程發展，加上新廠陸續開出、帶動整體材料需求，崇越半導體材料業務同步受惠，業績穩健成長。崇越亦因應HBM與CoWoS等高階封裝市場的快速成長，積極拓展產品線。
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