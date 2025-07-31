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對等關稅最後倒數！白宮：這些國家稅率 今午夜（台灣時間1日中午）前公布

聯電發布第3季展望 外資不同調

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

聯電（2303）30日召開法人說明會，釋出第3季恐「旺季不旺」，預估成長幅度季增個位數，各家外資紛紛發布報告，其中花旗最看好，評等「買進」，目標價53元，高盛雖維持「賣出」評等，但也將目標價調升至41.5元。

另外，摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）則給出「中立」評等，目標價分別為48元、39元。

花旗於報告中表示，聯電第2季營收表現不如預期，主要是匯率強升影響，展望第3季，儘管上半年部分需求已提前拉貨，聯電仍預期晶圓出貨量將低個位數百分比季增表現；若匯率無進一步波動，美元計價毛利率與平均銷售價格（ASP）預期與前一季持平。

不過花旗指出，聯電第2季產能利用率已從第1季的69%提升至76%，且其28／22奈米製程營收占比擴大至40%，主要受惠於通訊與運算應用領域的市占提升。且儘管英特爾正進行業務重組，聯電管理層表示，其與英特爾合作開發的FinFET製程仍按進度推進。預期該製程的PDK（製程設計套件）將於2026年6月就緒，2027年開始貢獻營收。

高盛指出，雖聯電面臨晶圓報價、毛利率等帶來的壓力，但其中有三點可觀察：消費性電子、汽車與工業等終端市場需求顯著回溫；來自大陸同業競爭趨於緩和；12奈米製程能帶來明顯營收貢獻，支撐整體ASP與毛利率展望。因此高盛將聯電目標價由40.5元上調至41.5元，反映獲利預估上修。

聯電 營收

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