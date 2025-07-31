事欣科 第2季每股賺0.02元

工業電腦廠事欣科（4916）近期股價大漲逾三成，因達公布注意交易資訊標準，昨（31）日公布今年第2季簡易財務數字，歸屬母公司業主淨利約400萬元、年增104.2%，單季每股純益0.02元。

事欣科今年第2季營收7.81億元、年減14.3%，稅前盈餘約500萬元、年增107.7%。事欣科6月營收2.78億元，年增4.3%，歸屬母公司業主淨利2,100萬元、年增122.2%，單月每股純益0.2元。

據了解，事欣科第2季獲利趨緩，主要是因業外4、5月新台幣強勢升值，致有兌換損失及認列轉投資恩德損失等造成。

事欣科近期在美國製造議題，加上軍工航太新訂單有機會在下半年發酵等題材加持下，帶動近期股價強漲，昨天收55元，上漲2.6元、漲幅4.9%；累計事欣科短線股價連續七日上漲，波段漲幅達35.4%。