詠業財報／第2季EPS 0.6元、上半年EPS 1.1元 營收及獲利有望逐季上升

詠業（6792）2025年第2季營運動能較第1季提升，合併營收較第1季成長9%，合併營收3.51億元，稅後淨利2,790萬元，每股稅後純益（EPS）為0.6元；上半年累計營收達6.75億元，較去年同期成長10%，毛利2.21億元，稅後淨利5,150萬元，EPS為1.1元。

詠業指出，上半年客戶訂單回溫，營收及獲利皆成長。美國對全球實施對等關稅政策後，對於區域間的貿易及經濟影響甚大，在關稅、美國利率政策與通貨膨脹疑慮等諸多變數影響下，對於下半年產業前景仍待觀察。

不過，詠業表示，公司仍抱持審慎樂觀態度，諸多新產品及新應用已持續獲得客戶承認，其中高精準定位天線產品相關應用已逐漸貢獻業績，預期今年營收及獲利應有逐季上升機會。