AES第2季EPS 9.66元 創意5.84元
電池模組股王AES-KY（6781）昨（31）日公布第2季稅後純益8.25億元，季減0.48%，年增84.98%，每股純益9.66元；上半年稅後純益16.54億元，年增82.16%，每股純益19.36元。
AES的第2季毛利率為36.23%，季減2.98個百分點，年減3.4個百分點；營業利益9.86億元，季增3.35%，年增102.88%；營益率24.82%，季減2.91個百分點，年增2.46個百分點。上半年毛利率37.61%，年減1.48個百分點；營益率26.17%，年增3.75個百分點。
ASIC設計服務業者創意（3443）昨（31）日公布第2季歸屬母公司業主淨利7.81億元，季減18.6%，年減13.8%，每股純益5.84元，下探近五季低點。上半年歸屬母公司業主淨利為17.43億元，年增11%，每股純益13.01元。
創意將於今日召開法說會，說明上季財報細節與下半年營運展望。
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