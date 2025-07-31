快訊

對等關稅最後倒數！白宮：這些國家稅率 今午夜（台灣時間1日中午）前公布

AES第2季EPS 9.66元 創意5.84元

經濟日報／ 記者吳凱中鐘惠玲／台北報導

電池模組股王AES-KY（6781）昨（31）日公布第2季稅後純益8.25億元，季減0.48%，年增84.98%，每股純益9.66元；上半年稅後純益16.54億元，年增82.16%，每股純益19.36元。

AES的第2季毛利率為36.23%，季減2.98個百分點，年減3.4個百分點；營業利益9.86億元，季增3.35%，年增102.88%；營益率24.82%，季減2.91個百分點，年增2.46個百分點。上半年毛利率37.61%，年減1.48個百分點；營益率26.17%，年增3.75個百分點。

ASIC設計服務業者創意（3443）昨（31）日公布第2季歸屬母公司業主淨利7.81億元，季減18.6%，年減13.8%，每股純益5.84元，下探近五季低點。上半年歸屬母公司業主淨利為17.43億元，年增11%，每股純益13.01元。

創意將於今日召開法說會，說明上季財報細節與下半年營運展望。

每股純益

延伸閱讀

「當前營運要務是止損」 揚智：目標今年單月轉盈

水冷元件需求扶搖直上

全民權證／南電 瞄準逾90天

金像電、欣興 四檔聚光

相關新聞

面板雙虎示警下半年不妙 群創直言第3季全產品線出貨都將下滑

面板雙虎友達、群創昨（31）日同聲示警，下半年傳統旺季將旺季不旺。友達下修今年資本支出目標，由原訂300億元內，降至不超...

友達第2季EPS 0.26元 群創-0.1元

友達和群創今年第2季財報昨（31）日同步出爐，雙雙交出毛利率、營益率雙增，但在匯率干擾下，淨利率同步下降的成績。 群創終...

致茂 上半年EPS 9.67元

致茂（2360）昨（31）日召開法人說明會，公布第2季合併營收65億元，季減6%，年增17%；稅後淨利20億元，季減7%...

聯電發布第3季展望 外資不同調

聯電（2303）30日召開法人說明會，釋出第3季恐「旺季不旺」，預估成長幅度季增個位數，各家外資紛紛發布報告，其中花旗最...

崇越上半年EPS 9.69元

崇越（5434）昨（31）日公布財報，今年上半年營收創同期新高，達327.5億元，年增27.3%；歸屬母公司業主淨利18...

瑞昱 第2季每股賺7.62元

IC設計大廠瑞昱（2379）昨（31）日舉行法說會，公布第2季每股純益7.62元，上半年每股純益16.91元。由於短期市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。