明基材示警 第3季旺季不旺
偏光板大廠明基材（8215）昨（31）日舉行線上法說會，公司表示，第3季旺季不旺，可能偏弱，該公司持續優化產品結構，考慮針對部分產品調升價格約10%，以因應匯率不利因素。
此外，明基材也會密切關注韓國及歐洲車用零組件關稅政策對市場需求的衝擊，預期若通膨控制得宜、車市穩定，有望逐步恢復動能。
明基材強調，維持穩健財務結構，仍會持續投入資本支出，布局高值應用市場。
明基材日前已公布第2季歸屬母公司淨利200萬元，季減96%，年減97%；營業淨損2.65億元，較首季與去年同期都由盈轉虧；毛利率降至10%，每股純益0.01元。
明基材累計上半年歸屬母公司淨利5,069.3萬元，年減54.5%，每股純益0.16元。
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