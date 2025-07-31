廣達（2382）持續拓展美國布局，昨（31）日代加州子公司QMN公告，因應營運需求，共投入約6,724萬美元（約新台幣19.7億元），升級廠房基礎建設與相關機電設備，並取得生產設備與冷卻系統等。

廣達公告，子公司QMN（Quanta Manufacturing Nashville LLC）取得租賃改良及機器設備資產，共投入約1,181萬美元（約新台幣3.46億元）進行租賃改良，並投入5,543萬美元（約新台幣16.24億元）在機器設備上。

廣達美國擴廠腳步不停歇，今年5月、6月陸續公告斥資2,916萬美元（約新台幣9.68億元）、1,115萬美元（約新台幣3.71億元），取得美國加州廠房租賃使用權資產。

廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令日前表示，廣達過去兩、三年，每年都投入大筆資金擴廠，產能最具彈性也最成熟，現階段靜待美國政府關稅豁免期後最終結果，但在每個地方都能擴產的情況下，「未來兩年內，都能夠追得上客戶訂單成長的速度」。