揚智攻ASIC業務 報捷

IC設計廠揚智（3041）獲大宇資訊集團入主後，在ASIC設計服務新業務傳出捷報。揚智總經理連建欽昨（31）日透露，目前已有四顆ASIC案件進行中，另有三個案件洽談中，預期下半年可望達到單月轉盈。

揚智上半年合併營收為5.75億元，年減28.4％，截至今年首季，該公司已虧十季，在大宇資入主後，揚智耕耘既有機上盒晶片業務之餘，也積極跨足ASIC設計服務。身兼揚智董事長的大宇資董座凃俊光則許下揚智今年能先止損，明年進一步朝向轉虧為盈的目標。

凃俊光強調，揚智去年開始發展ASIC業務，預計今年會認列部分相關業績。該公司目前可以承接來自東南亞或第三世界等地區客戶約百萬美元等級的案件，不需要太先進的製程，大多屬於多媒體應用。

連建欽透露，目前揚智已有四顆ASIC案件進行中，另有三個案件在洽談中，有一個案件將會於今年量產。在ASIC客戶群中，現階段台灣客戶約占一半，也有東南亞、歐洲客戶，希望明年ASIC業務營收占比可達25％，是明年重要發展方向之一。

財務方面，凃俊光評估，揚智後續應不會進行減資，但會規劃進行增資，找尋可發揮綜效的投資人，希望能幫助公司更快轉盈。該公司希望先止血，再擴展新業務，不會跨足半導體外項目。