瑞昱 第2季每股賺7.62元

IC設計大廠瑞昱（2379）昨（31）日舉行法說會，公布第2季每股純益7.62元，上半年每股純益16.91元。由於短期市場持續受宏觀經濟、匯率波動及關稅政策等多重不確定因素影響，瑞昱對於本季持審慎態度，隨時關注各類終端市場需求變化，但本季有看到短單增加情形。

瑞昱第2季毛利率50.2％，季減1.4個百分點；第2季淨利39.09億元，季減17.9％，年減10.9％，每股純益7.62元。上半年淨利86.7億元，年增15.3％，每股純益16.91元。

針對關稅議題，瑞昱表示，對於該公司的產品線而言，下半年的成長預期可能較為緩和。包括PC、TV與消費性應用領域，客戶全年展望不變，但關稅相關不確定性使得客戶在上半年就預先拉貨，所幸這些不確定性應該在最近就能明朗。

瑞昱強調，半導體關稅對其影響可能最為直接，至於其他如對等關稅的影響則較為間接。

若想現在準確評估半導體關稅可能帶來的衝擊，可能還言之過早，但持續出現的關稅議題與貿易緊張局勢，確實會帶來不確定性。

除此之外，若新台幣對美元維持強勢，或進一步升值，該公司下半年業績可能因此受影響8％以上。