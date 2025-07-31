慧榮Q2營收季增19%、優於預期 本季營收增續10～15%

快閃記憶體控制晶片大七慧榮科技今日公布2025年第2季財報，營收達1億9868萬美元，季增19%，比去年同期相比微幅減少6%。第2季毛利率47.7%，優於第1季的47.1%，單季稅後純益2301萬美元，每單位稀釋美國存託憑證(ADS)盈餘0.69美元(約台幣20元)。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，今年第2季業績強勁復甦，營收表現優於預期，主因慧榮領先業界的PCIe Gen5 SSD控制晶片營收較前一季大幅成長逾75%，主要受惠於邊緣AI個人電腦在市場上開始獲得關注，以及白牌AI伺服器製造商持續導入主流硬體元件。此外，慧榮的eMMC和UFS控制晶片在第2季營收也強勁成長，主要動能來自智慧型手機市場成長超過預期，加上市占率的提升，較前一季大幅成長近45%。

苟嘉章指出，從第2季業績亮麗表現，已看到開始受惠於多元化的產品組合與市場布局，結合更多應用於消費性、企業級、車用、工控市場的先進儲存解決方案，逐步奠定長期穩健成長的根基。

展望未來，苟嘉章表示，在持續投入新產品與開拓新市場的同時，多元化策略正為我們帶來更多商機。2025年我們受惠於多款新品的推出，包括採用6奈米製程的8通道消費級PCIe Gen5 SSD控制晶片、新款的eMMC和UFS控制晶片，以及適用於Nintendo Switch 2的microSD 控制晶片。多款新品也將於今年下半年開始出貨，預期在2026年逐步擴大量產規模，包括新款採用6奈米製程的4通道PCIe Gen5主流級SSD控制晶片、首款MonTitan企業級/AI級產品，以及專為DPU網路加速器設計、用以強化整體SSD資料儲存生態系統的開機碟儲存解決方案。

此外，慧榮領先業界的車用產品組合持續獲得大量新案，需求強勁。隨著客戶逐步採用公司更完整的解決方案，將轉向購買更高單價的產品，有助於提升未來的整體收益表現。預期下半年營收表現將更強勁，並維持年底將達成10億美元年度營收運行速度(Revenue Run-Rate)的目標。

展望本季，慧榮預估2025年第1季營收將介於2億1900萬至2億2800萬美元之間，季增10%~15%，毛利率介於48%至49%之間，更優於第2季表現。