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事欣科自結6月EPS 0.2元 下半年可望受轉單效應加持、獲利預期樂觀

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦事欣科（4916）因達公布注意交易資訊標準，31日公布第2季營運情形，6月營收2.78億元，月增26.03%，年增4.39%，單月每股盈餘0.2元，符合法人預期，與今年第1季表現相當，每股盈餘亦較去年同期虧損大幅提升120.83%，第2季單季營收7.81億元，單季每股盈餘0.02元，較去年同期每股虧損0.92元大幅提升102.17%。

據了解，事欣科第2季歸屬本公司業主淨利約400萬元，單季每股盈餘0.02元，獲利趨緩主要是因業外4、5月新台幣強勢升值致有兌換損失及認列轉投資恩德損失等造成。

展望後市，時序進入第3季，在波音無人機訂單陸續出貨及博奕客戶訂單陸續敲定下，及關稅於8月1日底定後，可望迎來轉單效應加持，加上在本業獲利維穩的基礎上，下半年營運獲利預期審慎樂觀，將帶動今年全年獲利較去年大幅成長可期。

營收 事欣科 工業電腦

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