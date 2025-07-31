台郡法說會／全年續拚轉盈 持續關注川普關稅對消費干擾

台郡（6269）31日召開法說會，公司提到全力加速轉型，積極擘劃新世代AI傳輸技術與高階軟板產品升級，仍力拚全年轉盈，惟持續關注川普關稅對消費市場的干擾。

台郡董事長鄭明智於法說會開場致詞中明確指出，2025年將是台郡邁向高階製程與價值轉型的關鍵起點，公司正大規模投入AI傳輸、多層高速板等前瞻技術，加速進軍智慧型手機與AI伺服器等高附加價值應用領域，目標確立技術領先優勢，全面強化市場競爭力。

台郡說明，本次會議亦迎來營運團隊新氣象，由具美國籍背景的新任總經理David Cheng正式接棒。他於會中提出未來營運藍圖，展現推動台郡走向國際、深化技術轉型的明確決心與執行力。他在法說會中指出，未來台郡發展的核心任務，是解決高速傳輸的瓶頸問題，並藉此爭取更多機會替代傳統解決方案。他強調，在運算需求不斷提升、空間有限的條件下，軟體與軟板扮演的關鍵角色將日益凸顯。

台郡提到，過去的傳輸架構仰賴體積龐大的硬體設備，未來則需透過高效率、輕薄短小的軟板設計，爭取在有限空間中實現更高傳輸能力，同時釋放出更多散熱空間。台郡未來產品設計方向，將結合材料創新與高乘數製造能力，運用台郡本身開發的Metalink傳輸技術，透過一次壓合等精密製程，提升設計與組裝效率。

David Cheng也強調，未來高運算量與空間限制共存的趨勢下，軟板將是不可取代核心元件，台郡將聚焦導入具附加價值的高速傳輸且具備散熱的解決方案。從腦機介面到神經網路應用，微型化與高傳輸量的整合能力，將是台郡未來技術發展的重要方向。

台郡科技2025年第2季營收54.97億元，基本每股虧損為1.41元。第2季在新機準備與客戶量產拉貨的推動下，營運動能逐步回升，財務表現較第1季呈現回穩趨勢；惟受關稅、匯率波動及持續研發投入等因素影響，單季仍維持虧損。