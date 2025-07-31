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創意財報／第2季7.81億元 每股純益5.84元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）於31日公布第2季財報，每股純益為5.84元，為近五季低點，但上半年獲利年增逾一成，每股純益為13.01元。

創意第2季合併營收61.04億元，季減13%、年減9.1%，累計上半年合併營收131.28億元，年增5.7%。據了解，創意第2季業績低於原先預期，主要是有部分案件跨季進行，目前全年營收展望維持不變。

在獲利方面，創意第2季歸屬母公司業主淨利為7.81億元，季減18.6%、年減13.8%，每股純益5.84元，累計上半年歸屬母公司業主淨利為17.43億元，年增11%，每股純益為13.01元。

創意將於明日召開法說會，預期除了說明第2季財報細節，也會釋出對於下半年的營運展望。

營收 法說會 每股純益

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