「今年只有AI好」台達電股價創新天價 董座：下半年成長沒太大問題

台達電昨天公布第2季財報亮眼，今天股價攻高再創新天價。台達電董事長鄭平今天在法說會中表示，「今年其實只有AI好」，由於美國大型CSP（雲端服務供應商）資本支出持續，看好下半年營運成長應該沒有太大問題。

台達電昨天公布第2季業績紅不讓，包括營收、毛利率、每股純益等多項數字皆改寫歷史新高，激勵股價今天開盤逼近漲停板，最高衝上582元新天價，終場大漲37元或6.98%，收在567元。

根據證交所統計，台達電最新市值達到新台幣1兆4728億元，僅次於台積電、鴻海、聯發科，為台灣市值第4大上市公司。

台達電今天舉行法說會，鄭平表示，「今年其實只有AI好」。觀察第2季各部門業績，基礎設施事業受惠AI資料中心液冷方案出貨，部門獲利50.2億元，季增38%，比去年同期大幅成長4.17倍；另外AI伺服器電源帶動，電源及零組件部門大賺135.21億元，季增33%，年增19%，同樣強勁成長。

反觀電動車市場持續逆風，台達電第2季交通部門虧損約6900萬元，較去年同期由盈轉虧。

鄭平表示，AI動能太強大，激勵上半年營運成長。展望後市，由於美國大型CSP資本支出持續，他看好下半年營運成長沒有太大問題。

台達電企業投資部副總裁劉亮甫補充，觀察美國大型CSP，除了亞馬遜，微軟、Meta、Google都已公布業績，全部都是成長，對未來資本支出計畫也都是維持或增加，現在看起來，未來2、3年這個趨勢可能不會有太大改變；鄭平強調，台達電包括電源、散熱，產品線滿齊全，可望受惠。

至於美國對等關稅即將實施，鄭平表示「變化太快，沒辦法即時因應」，只能從長線考量。台達電從2015年就開始布局分散式製造，不只在台灣，在泰國、越南、美國等地也都有生產據點，可以把風險分散降到最低。