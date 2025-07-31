日月光財報／第2季EPS 1.74元 新台幣升值衝擊獲利、本業表現穩健
封測龍頭日月光投控（3711）31日召開法說會並公布第2季財報。受新台幣大幅升值影響，匯損侵蝕獲利表現，單季稅後純益為75.2億元，較上季小幅下滑0.4%、年減3.4%，每股稅後純益為1.74元。
公司表示，新台幣兌美元平均匯率從32.8升值至31.2，升值幅度達4.9%；粗估每升值1%將對ATM（封裝測試）部門毛利率造成約0.45個百分點、對整個集團約0.3個百分點的負面影響。
儘管匯率帶來短期壓力，日月光本業表現仍展現韌性。第2季合併營收達1,507.5億元，季增1.7%、年增7.5%；毛利率為17%，季增0.2個百分點、年增0.6個百分點；營益率6.8%，季增0.3個百分點、年增0.4個百分點。
累計上半年，日月光營收達2,989億元，年增9.5%；毛利率與營益率分別為16.9%、6.6%，皆優於去年同期；稅後純益150.75億元、年增12%，每股稅後純益為3.49元。
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