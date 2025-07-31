吳田玉：日月光封測營收上半年年增18% 下半年會更忙碌

IC封測龍頭日月光投控今日舉行法說會，公布第2季每股純益1.74元，在匯率劇烈波動下，仍與今年第1季的1.75元相近。日月光投控營運長吳田玉表示，日月光上半年合併營收若以美元計算，年增9%、封測營收年增更達18%，繳出不錯成績，整體而言，先進封裝與測試是推升營收和獲利成長主要動能，這股強勁動能會延續到下半年，日月光投控下半年會更忙碌。

吳田玉表示，先進封裝與測試上半年營收約封測營收比重已逾10%，相較去年全年占比約為6%，成長顯現。其中IC測試業務在上半年年增31%，這股動能將延續至下半年。為此日月光將擴大先進測試投資。

日月光上半年投入設備資本支出達19億美元，建築、廠房、設施與自動化支出則為9億美元，都是為了擴大先進封裝與測試產能。

吳田玉進一步表示，客戶對先進封裝測試的強勁訂單動能將持續到第3季，預估第4季也會比第3季成長。日月光預估先進封裝與測試營收目標提升11億美元。今年初，公司預估這部分將占整年成長的10%。至於其他部門，預估今年增中高個位數，目前仍維持此看法。

吳田玉表示，預期2026年及以後，營收仍會持續上升，主要動力來自於不單一需求的廣泛先進解決方案，尤其是AI普及帶動，以及整體產業回溫。

展望後市，吳田玉針對市場動態、產業趨勢先進封裝技術整合等面向對法人分析。他說，目前台灣的先進產能及整體產能都已相當滿載，因此日月光不只是台灣，甚至海外，下半年仍會持續擴產，海外也會有部分先進產能。

至於產業大趨勢。吳田玉說，大家都在談AI、大型超大規模雲端服務供應商（hyperscaler）、資料中心，他認為已經進入第二或第三年。近期美國以外地區公布多個Meta資料中心計畫，有兩項趨勢同時發生：一是全球hyperscaler資料中心擴張；二是在此期間，技術與基礎架構提供者正進行升級週期。雖然日月光尚未涉及邊緣應用，但相信未來10年將有多浪潮，從hyperscaler資料中心開始，經過推理（inference）階段，進一步推進至AI邊緣應用階段。