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日月光投控下半年封測業績看增 先進封測助明年營收

中央社／ 台北31日電
日月光投控31日舉行疫後首次實體法人說明會，營運長吳田玉（右）及財務長董宏思（左）親自出席。圖／中央社
日月光投控31日舉行疫後首次實體法人說明會，營運長吳田玉（右）及財務長董宏思（左）親自出席。圖／中央社

封測日月光投控營運長吳田玉今天預期，第3季封測業務可持續成長，第4季也續季增，先進封裝及測試部分，今年先進封裝測試營收目標較2024年增加10億美元，日月光投控營收成長趨勢，將持續至2026年及以後。

日月光投控下午舉行疫後實體法人說明會，展望下半年營運，吳田玉預估，若以美元計價，預期封測業務第3季將延續成長動能，到第4季繼續呈現季成長。

在尖端先進封裝及測試部分，吳田玉預估，年營收目標較2024年增加10億美元，並貢獻封測事業10%成長率，今年一般業務成長幅度約中高個位數百分比。

吳田玉預估，日月光投控營收成長趨勢，將持續至2026年及以後，主要受惠尖端解決方案推動，以及與人工智慧（AI）普及和整體市場復甦相關的廣泛半導體需求。

在投資部分，吳田玉表示，投控持續在研發、人力資本、先進產能及智慧工廠基礎設施投資，持續支援多年成長。

封測 吳田玉 日月光 半導體 法人說明會

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