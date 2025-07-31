無畏匯率！日月光第2季獲利75億元 上半年先進封測佳

封測廠日月光投控今天下午公布第2季歸屬母公司業主獲利新台幣75.21億元，每股基本純益1.74元，較第1季幾乎持平，未受新台幣匯率升值影響。日月光投控指出，上半年先進封裝及整體測試表現佳，預期下半年先進測試將推動成長。

日月光投控下午公布今年第2季財報，單季合併營收1507.5億元，較第1季1481.53億元微增1.8%，比去年同期1402.38億元成長7%，創同期次高，主要受惠先進封裝成長，第2季毛利率17%，季增0.2個百分點，年增0.6個百分點。

日月光投控第2季營業利益101.93億元，營益率6.8%，季增0.3個百分點，年增0.4個百分點，單季歸屬母公司業主獲利75.21億元，較第1季75.54億元近持平、年減3%，第2季每股基本純益1.74元，略低於第1季EPS 1.75元和去年同期EPS 1.8元。

從封測材料來看，第2季通訊營收應用占日月光投控整體營收比重約46%，電腦占比24%，車用、消費電子和其他占比約30%，前10大客戶營收占比約60%。

觀察上半年營運，日月光投控營運長吳田玉表示，以美元計價來看，上半年合併營收年成長9%，其中封裝測試營收年成長18%，尖端先進封裝及整體測試業務成長超越封測業務，一般業務復甦跡象顯現。

吳田玉表示，上半年尖端先進封裝及測試營收占整體封測營收已超過10%，2024年全年比重為6%。

在測試部分，吳田玉指出，上半年測試業務相較去年同期成長31%，展望下半年，一站式解決方案及尖端測試將持續推動成長。

在資本支出，日月光投控說明，上半年機器設備資本支出19億美元；廠房、設施及自動化資本支出為9億美元，主要投資先進封裝業務及測試業務。