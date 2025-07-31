快訊

民調／死亡交叉！賴總統施政過半不滿意 5成受訪者認為內閣應改組

南橫路塌土石無情奪一家5口人命 搜救員找到首具屍骸嘆：來遲了

張大春批劉駿耀「腦子裝屎」 釋憲限縮公然侮辱...更一審無罪確定

無畏匯率！日月光第2季獲利75億元 上半年先進封測佳

中央社／ 台北31日電
封測廠日月光投控今天下午公布第2季歸屬母公司業主獲利新台幣75.21億元，每股基本純益1.74元，較第1季幾乎持平，未受新台幣匯率升值影響。本報系資料庫
封測廠日月光投控今天下午公布第2季歸屬母公司業主獲利新台幣75.21億元，每股基本純益1.74元，較第1季幾乎持平，未受新台幣匯率升值影響。本報系資料庫

封測廠日月光投控今天下午公布第2季歸屬母公司業主獲利新台幣75.21億元，每股基本純益1.74元，較第1季幾乎持平，未受新台幣匯率升值影響。日月光投控指出，上半年先進封裝及整體測試表現佳，預期下半年先進測試將推動成長。

日月光投控下午公布今年第2季財報，單季合併營收1507.5億元，較第1季1481.53億元微增1.8%，比去年同期1402.38億元成長7%，創同期次高，主要受惠先進封裝成長，第2季毛利率17%，季增0.2個百分點，年增0.6個百分點。

日月光投控第2季營業利益101.93億元，營益率6.8%，季增0.3個百分點，年增0.4個百分點，單季歸屬母公司業主獲利75.21億元，較第1季75.54億元近持平、年減3%，第2季每股基本純益1.74元，略低於第1季EPS 1.75元和去年同期EPS 1.8元。

從封測材料來看，第2季通訊營收應用占日月光投控整體營收比重約46%，電腦占比24%，車用、消費電子和其他占比約30%，前10大客戶營收占比約60%。

觀察上半年營運，日月光投控營運長吳田玉表示，以美元計價來看，上半年合併營收年成長9%，其中封裝測試營收年成長18%，尖端先進封裝及整體測試業務成長超越封測業務，一般業務復甦跡象顯現。

吳田玉表示，上半年尖端先進封裝及測試營收占整體封測營收已超過10%，2024年全年比重為6%。

在測試部分，吳田玉指出，上半年測試業務相較去年同期成長31%，展望下半年，一站式解決方案及尖端測試將持續推動成長。

在資本支出，日月光投控說明，上半年機器設備資本支出19億美元；廠房、設施及自動化資本支出為9億美元，主要投資先進封裝業務及測試業務。

EPS 營收 日月光 吳田玉

延伸閱讀

力成攻AI應用先進封裝

萬潤、G2C 聯盟吞補丸

科技業匯損 壓力山大

吳田玉接任SEMI全球董事會主席 要為半導體業多做些事

相關新聞

聯電：第3季營運恐旺季不旺 預估成長幅度僅個位數水準

晶圓代工廠聯電昨（30）日舉行法說會，對於第3季營運展望，共同總經理王石表示，雖然晶圓出貨量增加，但以往的傳統季節效應不...

台光電上半年賺逾兩股本 法人看好AI需求帶動下半年營運成長

銅箔基板（CCL）廠商台光電昨（30）日公布第2季財報。不畏匯率逆風，第2季營收225.0億元，季增3%，年增45.6%...

日月光財報／第2季EPS 1.74元 新台幣升值衝擊獲利、本業表現穩健

封測龍頭日月光投控（3711）31日召開法說會並公布第2季財報。受新台幣大幅升值影響，匯損侵蝕獲利表現，單季稅後純益為7...

吳田玉：日月光封測營收上半年年增18% 下半年會更忙碌

IC封測龍頭日月光投控今日舉行法說會，公布第2季每股純益1.74元，在匯率劇烈波動下，仍與今年第1季的1.75元相近。日...

日月光投控下半年封測業績看增 先進封測助明年營收

封測廠日月光投控營運長吳田玉今天預期，第3季封測業務可持續成長，第4季也續季增，先進封裝及測試部分，今年先進封裝測試營收...

無畏匯率！日月光第2季獲利75億元 上半年先進封測佳

封測廠日月光投控今天下午公布第2季歸屬母公司業主獲利新台幣75.21億元，每股基本純益1.74元，較第1季幾乎持平，未受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。